Crash d'un prototype de Joby Aviation en Californie

Crash d'un des ADAVe de Joby Aviation au cours d'un vol d'essai...

Un des ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique) prototypes de Joby Aviation s'est écrasé au cours d'essais en vol, à Jolon en Californie le 16 février. Le rapport préliminaire de la FAA (Federal Aviation Administration, l'administration américaine de l'aviation civile) confirme l'absence de pilote et/ou passager à bord puisque l'aéronef était commandé à distance, mais aucun détail quant aux dommages subis par l'aéronef n'a pour autant été révélé. Cet accident intervient alors que la société a commencé depuis le 10 février 2022 à effectuer des tests avec la FAA, marquant la première entrée de Joby dans la phase de mise en œuvre du processus de certification de type soit la démonstration de la maturité des systèmes de production et de qualité de la société, ainsi qu'un partenariat avec Toray pour qualifier un nouveau matériau composite léger idéal pour les avions eVTOL. Joby Aviation a effectué plus de 1 000 vols d'essai et reste actuellement la seule société officiant dans l'ADAVe à avoir signé une base de certification G-1 (étape 4) pour ses appareils avec la (FAA).

...Juste après un accord avec ANA Holdings

Avec une autonomie maximale de 241 kilomètres, une vitesse de pointe de 321 km/h et un faible niveau de bruit lui permettant d'accéder aux agglomérations, l'ADAVe de Joby est conçu dans le but de faire du transport aérien pratique et sans émissions. C'est en tout cas l'ambition de la jeune pousse californienne, qui a signé le 14 février 2022 un accord avec ANA Holdings au Japon pour proposer un service de taxi aérien. La plus grande compagnie aérienne japonaise s'est ainsi associée à Joby Aviation pour mettre en place un service de covoiturage aérien au Japon. Le trajet entre la gare d'Osaka et l'aéroport international du Kansai pourrait être réduit à moins de 15 minutes, contre une heure en voiture. ANA et Joby vont collaborer sur tous les aspects de l'établissement de cette nouvelle forme de transport révolutionnaire au Japon, y compris le développement de l'infrastructure, la formation des pilotes, les opérations de vol, la gestion du trafic aérien, l'acceptation du public et les exigences réglementaires d'exploitation. L'intégration avec les transports terrestres sera également envisagée, Toyota soutenant cet effort. Les parties mèneront également des discussions conjointes avec les entreprises privées concernées ainsi qu'avec les gouvernements locaux et nationaux.

Toyota est le principal investisseur extérieur

Joby a déjà des liens solides avec le Japon, puisqu'il travaille aux côtés de Toyota depuis 2019. En plus de continuer à prêter son expertise sur le développement des processus de fabrication et la production à haut volume à Joby, Toyota soutiendra également l'annonce d'aujourd'hui en cherchant à s'associer à d'autres aspects de la chaîne de valeur, tels que le transport terrestre. Toyota est le plus grand investisseur extérieur de Joby, avec près de 400 millions de dollars investis à ce jour.