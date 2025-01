Crash d'un F-35 américain en Alaska : le pilote s'est éjecté

Dans un communiqué de presse , la base aérienne d'Eielson (Alaska, États-Unis) a annoncé qu'un "incident aérien causant d'importants dégâts à un avion à 12h49" s'était produit. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux confirme qu'un avion de combat F-35 Lightning II, très probablement dans sa version F-35A, s'était écrasé sur les limites de la base aérienne en question. Cette vidéo (ci-dessous) permet d'apercevoir que l'appareil descend vers le sol dans une vrille non contrôlée. Une analyse image par image montre que l'avion avait son train d'atterrissage descendu et que la verrière n'était plus présente. Cette dernière information s'explique par l'éjection du pilote, également visible au bout de son parachute ouvert, sur la droite de la vidéo. Aucune explication ou cause éventuelle n'est pour l'instant annoncée, une enquête a bien évidemment été ouverte et tout mouvement aérien sur la base a été stoppé suite à la fermeture de l'unique piste.

Depuis le 21 avril 2020, la base d'Eielson accueille des avions de combat F-35A Lightning II. Ils sont opérés au sein des 355ème et 356ème escadron de chasse. Mais cette base peut voir arriver, quatre fois par an, un nombre bien plus important de F-35. En effet, Eielson est assez connue auprès des passionnés d'aviation militaire car quatre fois par an, avec la base aérienne d'Elmendorf (Alaska, États-Unis), elle accueille les participants de l'exercice Red Flag - Alaska. C'est bien souvent l'occasion d'apercevoir de nombreux appareils de tous types lors des phases de vol... mais aussi et surtout, les appareils des unités Aggressor. Ces avions de combat F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon ou encore F-35A Lightning II sont bien souvent décorés aux couleurs d'appareils russes ou chinois (pour le plus grand plaisir des spotters) et utilisés par l'US Air Force en tant que force aérienne ennemie "réelle" lors de l'exercice.