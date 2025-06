Crash Air India : la deuxième boîte noire retrouvée à son tour

C'est P.K Mishra, un proche du Premier ministre indien Narendra Modi, qui l'a annoncé dans un communiqué officiel : la deuxième boîte noire du vol 171, qui s'est écrasé à Ahmedabad jeudi 12 juin peu après le décollage, a été retrouvée dimanche .

Des informations qui vont pouvoir être récupérées, analysées et recoupées

Il s'agit du CVR (Cockpit Voice Recorder), c'est à dire l'enregistreur de toutes les conversations faites dans le cockpit, les relations avec la tour de contrôle, ainsi que tous les bruits inhabituels qui auraient pu survenir dans le cockpit dans les minutes précédant le crash. Le FDR (Flight Data Recorder) qui enregistre tous les paramètres et les systèmes de vols avait été, pour sa part, retrouvé dès le lendemain du crash. L'enquête va maintenant pouvoir progresser et les enquêteurs vont pouvoir recouper les informations récupérées dans les deux boîtes noires et les analyser, pour tenter de déterminer les causes de l'accident.

Le bilan de la tragédie, toujours provisoire, est à présent de 289 victimes (241 personnes à bord de l'avion, et 38 personnes tuées au sol suite au crash du Boeing 787-8 sur une zone résidentielle d'Ahmedabad, et notamment un immeuble par des étudiants en médecine et du personnel médical. Un homme de 40ans, ressortissant britannique d'origine indienne, a réussi à s'extirper des décombres de l'avion. Il est seulement blessé aux yeux et aux pieds.