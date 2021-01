Covid-19 : Feu vert de la Commission européenne pour des aides à Alitalia et Aegean Airlines

A la toute fin du mois de décembre, la Commission européenne a donné son aval à deux aides d'Etat liées à la situation exceptionnelle de la crise du transport aérien mondial consécutive au Covid-19, de l'Italie pour Alitalia et de la Grèce pour la compagnie Aegean Airlines. Bruxelles a ainsi validé une deuxième aide étatique pour Alitalia, d'un montant de 73 millions d'euros et un prêt direct de 120 millions d'euros pour le transporteur aérien grec.

Les prêts de 2017 et de 2019 toujours à l'examen

Pour Alitalia, la rallonge de 73 millions d'euros fait suite à une première "indemnisation" de 200 millions d'euros versée à septembre pour couvrir la période du 1er mars au 15 juin 2020, et compenser les mesures de restriction et de confinement gouvernementales pour limiter la propagation du Covid-19. Rappelons par ailleurs que la Commission européenne continue à enquêter sur la validité de deux prêts étatiques dont Alitalia avait bénéficié en 2017 (900 millions d'euros) et 2019 (400 millions d'euros). La compagnie italienne est à présent renationalisée et devrait redémarrer sous une nouvelle forme à partir d'avril 2021, avec une flotte réduite à 52 appareils et un budget de 3 milliards d'euros.