Coup d'envoi au Bureau français des e-fuels

La filière de production des SAF en France continue à se structurer encore un peu plus avec l'annonce aujourd'hui de la création du Bureau français des e-fuels. Il a vocation à réunir différents acteurs privés actifs dans l'écosystème des carburants durables et vise à amorcer une réflexion collective, réunissant experts, professeurs, chercheurs, universitaires, industriels, techniciens et financiers, autour du rôle des e-fuels dans la transition énergétique et du développement d'une filière française.

Les membres du Bureau

Charlotte de Lorgeril, partner Energy, Utilities et Environment chez SIA Partners, et Cédric de Saint-Jouan, président-fondateur de Vol-V et président du comité stratégique d'Elyse Energy, ont été nommés porte-paroles du Bureau pour les six prochains mois. Le Bureau français des e-fuels compte parmi ses membres : Christian Gauthier (Directeur des achats d'Air France), Paul-Joël Derian (Vice-président Innovation et Développement durable du groupe Avril, Membre de l'Académie des Technologies), Raphaël Lance (Directeur des Fonds de transition énergétique Mirova), Daniel Iracane (Membre de l'Académie des Technologies), Professeur Patrick Geoffron (Professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, administrateur indépendant d'Elengy et membre du Conseil scientifique d'Engie).

"Obtenus en combinant l'hydrogène bas-carbone, vecteur énergétique polyvalent, avec d'autres molécules, notamment du carbone, les e-fuels permettent une valorisation indirecte de l'énergie électrique pour décarboner des usages actuels dépendant de ressources fossiles dans les secteurs de l'industrie et des transports lourds (aviation, transport maritime). Facilement stockables et transportables avec les réseaux et infrastructures existants, les e-fuels offrent une solution disponible dès maintenant, fongible dans le système énergétique national", expliquent les représentants du Bureau français des e-fuels.

24 projets à date pour des investissements estimés à 3,6 milliards d'euros

Parallèlement à la création du Bureau, un Observatoire français des e-fuels a aussi été créé. "Alors que la France semblait en retard sur la filière des e-fuels, les projets se multiplient sur l'ensemble du territoire. Les projets annoncés à date représentent déjà une capacité de production de 528 ktep (ndlr : kilotonne équivalent pétrole) à l'horizon 2030 pour des investissements estimés à 3,6 milliards d'euros, dont 272 ktep d'e-méthanol et 254 ktep d'e-kérosène. Ils permettraient d'éviter l'émission de près de 1,7 Mt de CO2 par an en relocalisant une partie des approvisionnements du pays et en initiant une filière d'export", précise l'Observatoire. "Les 24 projets annoncés en France nécessiteraient 14 TWh (ndlr : terawatt-heure) bas-carbone, dont 85% pour le procédé d'électrolyse de l'eau et 15% pour la synthèse des e-fuels eux-mêmes".