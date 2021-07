Corsair va renforcer ses vols de province cet hiver

Corsair poursuit son redéploiement au fur et à mesure que les destinations rouvrent à l'exploitation. A compter du 22 octobre 2021, la compagnie française relancera cinq vols par semaine depuis Paris-Orly, Lyon et Marseille avec les nouveaux A330neo qui ont récemment été intégrés dans la flotte de Corsair. La comagnie a déjà reçu trois appareils sur cinq commandés. Le cinquième avion devrait rejoindre la flotte d'ici juin 2022. Les A330neo ont une empreinte sonore réduite de 60% par rapport aux avions d'ancienne génération et une consommation de carburant et des émissions de CO2 réduites de 25%. Corsair est la première compagnie à opérer l'A330neo ayant une MTOW (Masse maximum au décollage) de 251 tonnes. Ils offrent ainsi un emport total (passagers et fret) de 10 tonnes supplémentaires par rapport aux A330-300 opérés par la compagnie, ce qui offre de nouvelle perspectives de transport de fret entre Maurice et la métropole.

A partir du 19 décembre 2021, Corsair renforcera sa desserte de l'outremer avec l'ouverture d'un vol direct entre Bordeaux et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). La compagnie programmera ces vols jusqu'au 1er mai 2022. Ils seront exploités tous les dimanches (départ de Bordeaux à 15h30-arrivée à Pointe-à-Pitre à 19h30, retour de Pointe-à-Pitre à 21h45 en vol de nuit et arrivée à Paris le lendemain matin à 11h).