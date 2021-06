Corsair va encore renforcer sa desserte des Antilles cet hiver avec des lignes directes de province

On arrête plus Corsair ! Après avoir annoncé l'ouverture d'une ligne Lyon-Réunion et Mayotte, via Marseille, à partir du 21 juin, la compagnie a annoncé qu'elle allait encore renforcer cet hiver son réseau vers les Antilles au départ de la province française, avec l'ouverture de deux nouvelles lignes au départ de Nantes vers Fort-de-France (Martinique) et au départ de Lyon vers Pointe-à-Pitre en direct.

Vols exploités les jeudis et vendredis

La compagnie programmera ces vols une fois par semaine à partir du 16 décembre 2021 jusqu'au 21 avril 2022 pour la desserte Nantes/Fort-de-France et du 17 décembre 2021 au 25 mars 2022 pour la desserte Lyon/Pointe-à-Pitre. La ligne Nantes/Fort-de-France sera exploitée tous les jeudis (départ de Nantes à 13h10- Arrivée à Fort-de-France à 16h55 heure locale. Retour à 19h05 de Fort-de-France - arrivée le lendemain à Nantes à 8h15). La liaison Lyon/Pointe-à-Pitre sera opérée tous les vendredis (départ de Lyon à 13h50 - Arrivée à Pointe-à-Pitre à 18h10 heure locale, retour de Pointe-à-Pitre à 20h15 - arrivée à Lyon Saint Exupéry le lendemain matin à 9h50).

Les Airbus A330-300 à la manoeuvre

Bien que Corsair ait commencé à renouveler sa flotte avec l'arrivée progressive de 5 nouveaux Airbus A330neo, les vols de province Antilles au départ de Nantes et Lyon seront assurés en Airbus A330-300, configurés en 298 sièges (18 sièges de classe affaires, 12 sièges premium et 268 sièges de classe économique). Pour l'instant, les Airbus A330neo sont placés sur la desserte de la Réunion, car plus adaptés à la distance à parcourir jusqu'à l'île de l'Océan indien.