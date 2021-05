Corsair renforce sa desserte de la Réunion à partir du 21 juin

Grâce au renouvellement de sa flotte, Corsair est en capacité de renforcer aussi son réseau vers l'Outremer. La compagnie va ainsi renforcer sa desserte de la Réunion en proposant à partir du 21 juin une desserte de Lyon et Marseille. Les vols seront opérés en vol de nuit, en vols directs depuis Marseille et avec un stop très court à Marseille (1h10), sans débarquement, les bagages restant à bord, pour les clients au départ de Lyon. A l'arrivée à la Réunion, les clients pourront également profiter d'une connexion rapide vers Mayotte (1h35 dans le sens aller vers Mayotte, et 1h dans le sens retour), via un simple transit en salle d'embarquement à la Réunion (pas de nouvelle inspection filtrage, pas de formalités d'immigration, continuation de bagages).

5 Airbus A330neo en 2022

Les vols Lyon-Marseille-Réunion seront exploités tous les lundis et mercredis. Dans le sens retour, Réunion-Marseille-Lyon, les vols auront lieu les mardis et dimanches. A partir d'octobre 2021, les vols auront lieu les jeudis et samedis dans le sens aller et les mercredis et vendredis. Les vols seront opérés sur des Airbus A330neo. Sur les cinq A330neo commandés, deux ont déjà intégrés la flotte et le troisième entrera en service en juin 2021. En juin 2022, le cinquième A330neo remplacera le dernier Airbus A330-200 dans la flotte, qui sera alors très rajeunie avec une moyenne d'âge de 5 ans. Les performances environnementales des Airbus A330neo sont en nette amélioration par rapport aux ex-Boeing 747 de la flotte de Corsair : réduction de 60% de l'empreinte sonore, réduction de carburant et d'émissions carbonées. Ainsi, 94 000 tonnes de CO2 seront économisées par avion, chaque année, soit 281 704 kilos de CO2 par siège.