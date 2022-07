Corsair ouvre une route vers Cotonou

Après la Côte d'Ivoire, Corsair développe son réseau africain et a annoncé le 25 juillet l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Cotonou (Bénin). La nouvelle route sera exploitée à partir du 8 novembre 2022 à raison de trois fréquences par semaine. Les vols, opérés toute l'année, seront exploités en Airbus A330-300 de 298 sièges, configurés en trois classes de voyage : 18 en classe affaires, 12 en classe premium et 268 en classe économique.

Les vols seront à partir de l'aéroport d'Orly tous les mardis, jeudis et dimanches, avec un départ d'Orly à 15h20 et une arrivée à Cotonou à 21h40. Les vols retours décollent de Cotonou à 23h55 et atterrissent à Orly le lendemain matin à 6h25. Les vols sont proposés à partir de 451 euros l'aller/retour en classe économique (avec un bagage en soute), 1089 euros l'aller/retour en classe premium et 2569 euros en classe affaires.

Rappelons qu'actuellement, Corsair exploite des vols au départ Paris-Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, République Dominicaine), l'Océan indien (Réunion, Maurice et Mayotte), l'Afrique (Côte d'Ivoire) et le Canada (Montréal).