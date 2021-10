Corsair multiplie les départs de province

Corsair fait feu de tout bois pour ses ouvertures au départ de la province. La compagnie vient ainsi d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle ligne Bordeaux-Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à partir du 19 décembre 2021 jusqu'au 1er mai 2022, tous les dimanches (départ de Bordeaux à 15h50, arrivée à Pointe-à-Pitre à 19h30, retour de Guadeloupe à 21h45 heure locale, arrivée à Bordeaux à 11h00 le lendemain).

Maurice, La Martinique et la Guadeloupe.

Les billets ont réservables sur flycorsair.com et en agences de voyages. Et ils sont modifiables et remboursables sans frais jusqu'en mars 2022. A noter que Corsair dessert déjà la Réunion et Mayotte depuis le 21 juin 2021 et ouvrira une liaison Nantes-Fort de France à compter du 16 décembre 2021 et une liaison Lyon-Pointe à Pitre à compter du 17 décembre 2021. A partir du 22 octobre, la compagnie desservira aussi Maurice en prolongement de sa ligne Lyon-Marseille-La Réunion. L'ïle Maurice sera aussi desservie à partir de Paris Orly à compter du 22 octobre.

5 Airbus A330neo en cours de livraison

A rappeler que Corsair poursuit le renouvellement de sa flotte avec des A330neo. Les nouveaux avions sont équipés de 352 sièges configurés en trois classes : 20 sièges en classe business, 21 sièges en classe premium, et 311 sièges en classe économique, dont 33 en Eco+. En 2024, Corsair aura parachevé le renouvellement de sa flotte avec une étape intermédiaire en avril 2022, où l'ensemble cinq nouveaux nouveaux Airbus A330-900 seront arrivés en flotte. A cette date, la flotte de Corsair comptera au total neuf appareils (5 Airbus A330-900neo et 4 Airbus A330-300), avec une moyenne d'âge de cinq ans.