Corsair met en ligne son sixième Airbus A330neo vers Fort-de-France et affiche sa confiance en l'avenir

C'est sous une chaleur tropicale de 31° et un beau soleil que le premier Airbus A330neo de Corsair à opérer la liaison Paris-Orly/Fort-de-France (Martinique) est arrivé le 19 mars à l'aéroport Aimé Césaire du Lamentin, un peu après 16h05, heure locale, après un impeccable vol inaugural de 8 heures et vingt minutes, emportant des journalistes, des actionnaires de la compagnie, et des agents de voyages locaux.

"L'avion que nous mettons sur la ligne Paris-Orly/Fort de France est le sixième d'une commande de neuf Airbus A330neo. Après un peu de retard à la livraison, nous allons recevoir les exemplaires suivants dans un temps proche, avec un septième exemplaire qui doit arriver à la fin du mois d'avril et qui doit être mis en ligne vers Abidjan, un huitième avion qui doit arriver fin août que nous utiliserons pour les vols supplémentaires que nous exploitons sur les pointes d'exploitation, et un neuvième avion qui devrait arriver en octobre ou novembre prochain", explique Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair. "A la fin de l'année, nous aurons donc achevé la rénovation de notre flotte avec 100% d'avions de nouvelle génération et la sixième flotte d'Airbus A330neo dans le monde", se réjouit-il. Il restera à cette date, un dernier Airbus A330-300 qu'elle a en pleine propriété, dont le sort n'est pas encore totalement fixé. Il pourrait être soit "retrofité" avec les derniers aménagements de cabine, soit être utilisé en "spare", c'est à dire mis à disposition pour être utilisé en cas de problème d'exploitation sur un des autres avions de la flotte.

Les atouts environnementaux de l'A330neo

La finalisation de la rénovation de la flotte de Corsair apporte aussi de nets avantages sur le plan de la décarbonation, puisque l'Airbus A330neo permet de réductions de consommation de carburant et d'émissions de CO2 de 25% par rapport à des appareils de précédente génération et et apporte aussi un vrai gain en termes de nuisances sonores puisque le bruit généré par l'Airbus A330neo et réduit de 60% par rapport aux appareils plus anciens. Le test en conditions réelles du nouveau vol est aussi extrêmement probant sur l'insonorisation de la cabine en vol qui apporte un vrai plus au confort des passagers.

Une situation financière en voie de rétablissement

Elle va aussi permettre à la compagnie de repartir sur une dynamique très positive alors qu'elle en passe de régler ses soucis financiers. "Nous constatons un réel effet "Airbus A330neo" sur la demande de notre clientèle. Nous avons terminé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse de 45% par rapport à la période pré-Covid, à hauteur de 643 millions d'euros. Et sur les cinq premiers mois de l'exercice, depuis le 1er octobre 2023 jusqu'à fin février 2024, nous sommes dans une croissance de 15% de notre chiffre d'affaires, parfaitement en ligne avec notre budget. Nous tablons sur un retour à l'équilibre à fin septembre 2024, voire un petit bénéfice", se réjouit Pascal de Izaguirre. De très bonnes performances, conjuguées à des gros efforts de réduction de coûts qui ont mobilisé l'ensemble des salariés et permis de boucler avant la fin de l'année 2023 un nouveau tour de table. "Nous avons trois groupes d'investisseurs : un groupe de chefs d'entreprises privés, pas uniquement ultramarins, le Conseil général de la Guadeloupe et la République du Congo. Tout cela a abouti à un tour de table de 30 millions d'euros. A côté de cela, nous avons eu un accord de principe de l'Etat sur la restructuration des dettes fiscales et sociales de la compagnie à hauteur de 147 millions d'euros. Et c'est tout ce package qui est maintenant soumis à l'accord de la Commission Européenne, pour lequel je suis très confiant compte tenu aussi des très bonnes performances actuelles de la compagnie", précise Pascal de Izaguirre.

Les nouvelles potentialités du réseau africain

Enfin, précisons que l'entrée de la République du Congo au capital de la compagnie va aussi se traduire dans des nouveautés dans le réseau de la compagnie. Pascal de Izaguirre a ainsi annoncé l'ouverture de liaisons vers Brazzaville et Pointe-Noire d'ici la fin de l'année, des liaisons très intéressantes car la qualité des nouvelles cabines de la compagnie, notamment sa classe affaires, pourrait fortement séduire la clientèle pétrolière liée à ces destinations et apporter une nouvelle concurrence tarifaire face au cavalier seul d'Air France. "Il y a toujours de très forts potentiels de trafic vers l'Afrique. Nous avons un objectif d'avoir un réseau réparti en trois tiers : un tiers Antilles, un tiers Océan Indien et un tiers Afrique. Pour l'instant, nous sommes encore loin d'avoir un tiers de notre réseau vers l'Afrique, ce qui nous donne encore de très intéressantes potentialités de croissance".