Corsair lancera un vol Orly-Newark le 10 juin 2020

Corsair consolide sa desserte nord-américaine. Après l'ouverture de Miami le 10 juin dernier sur une base annuelle et l'extension de la desserte de Montréal sur la saison hiver, la compagnie lancera le 10 juin 2020 un vol quotidien entre l'aéroport de Paris-Orly et la plateforme de New York/Newark. Les vols décolleront de Orly à 18h00 et arriveront à 20h25 (heure locale, le même jour). Les retours décolleront de Newark à 22h45 et arriveront à Orly le lendemain à 12h00.

La nouvelle ligne Paris/New York sera opérée d'abord avec un des A330 actuels de Corsair, puis à partir de septembre 2020 avec un avion entièrement neuf, l'Airbus A330-900neo, un des trois que Corsair a commandé dans le cadre du renouvellement de sa flotte. L'avion sera équipé d'une cabine tri-classe de 352 sièges : 20 sièges de classe affaires, 21 en classe Premium et 311 en classe économique. L'appareil sera par ailleurs équipé du wifi et proposera un accès à internet pendant toutes les phases de vol.

La commande des A330-900neo a été passée le 15 mars 2019 et annoncée lors de l'officialisation du rachat de Corsair par son nouvel actionnaire Intro Aviation fin mars. Ils permettront de renouveler la flotte et de faire sortir les Boeing 747-400. Corsair table sur une flotte de 13 avions en 2023.