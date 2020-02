Corsair lance le renouvellement de sa flotte

F-HJAZ. C'est le nom du premier des sept Airbus A330 supplémentaires, qui vient d'arriver chez Corsair et qui amorce le renouvellement de la flotte de la compagnie française. L'appareil a rejoint sa base d'Orly le 14 février et a opéré son premier vol commercial le 16 février à destination de la Côte d'Ivoire.

Cette arrivée marque le début du renouvellement de la flotte de Corsair qui a été rendu possible par l'arrivée il y a presqu'un an d'INTRO Aviation comme nouvel actionnaire majoritaire de Corsair. Avec l'arrivée des sept Airbus A330-300, la flotte de Corsair devrait d'abord passer à 10 Airbus A330, dont 5 Neo en mai 2021, puis à 13 Airbus A330 à l'été 2023. Afin d'accélérer le processus de renouvellement, Corsair a déjà anticipé la sortie d'un premier A330-200 depuis février 2020. Le premier Boeing 747-400 sortira en décembre 2020 et sera suivi des deux derniers 747-400 qui quitteront la flotte en mai 2021. Parallèlement, Corsair prévoit d'augmenter le nombre de sièges en business class et premium economy, pour passer respectivement à 20 et 21 sièges.

Le F-HJAZ a une capacité de 298 sièges, en configuration tri-classe dont 18 en classe affaires, 12 en premium economy et 268 sièges de classe économique. L'appareil sera affecté principalement sur les lignes d'Abidjan, Montréal et Miami.