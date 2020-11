Corsair finalise un accord tripartite pour assurer son avenir

C'est fait. Corsair a finalisé un accord de reprise par un consortium d'entrepreneurs domiens (mené par Eric Koury et Patrick-Vial Collet), validé par l'Etat. Cet accord prévoit une contribution financière globale de 300 millions d'euros qui devrait permettre à Corsair de se restructurer. Ni l'Etat ni Corsair ne précisent comment se fait la répartition de l'apport financier. Mais la presse économique fait mention d'une aide étatique à hauteur de 141 millions d'euros en prêt direct, et un apport des repreneurs à hauteur de 30 millions d'euros. Dans le cadre de l'accord, les actionnaires Intro Aviation et TUI vendront la totalité de leur participation dans Corsair. Le consortium mené par Eric Koury et Patrick-Vial Collet deviendra donc actionnaire à 100% de Corsair.

9 avions à partir de décembre 2021

Alors que la compagnie a entamé une politique de réduction de coûts pour faire face à la crise du transport aérien. Le plan de renouvellement de la flotte, déjà engagé avant la crise, est confirmé, avec 5 Airbus A330neo commandés ferme. Trois nouveaux appareils intégreront ainsi la flotte de Corsair en avril, mai et juin 2021. Le quatrième Airbus A330neo devrait être livré en décembre 2021. Corsair aura donc une flotte de 9 avions, à partir de décembre 2021. En juin 2022, le cinquième Airbus A330neo remplacera le dernier Airbus A330-200. Côté réseau, Corsair devrait se recentrer sur la desserte des Dom-Tom. A côté du renforcement des dessertes actuelles (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Maurice, Abidjan et Montréal), un élargissement des dessertes est d'ores et déjà prévu avec notamment l'ouverture de Mayotte, à partir du 11 décembre 2020.