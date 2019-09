Corsair accélère le renouvellement de sa flotte

Six mois après l'arrivée du nouvel actionnaire majoritaire de Corsair, Intro Aviation (53% du capital), la dynamique de transformation de Corsair ne se dément pas. La compagnie prévoit de moderniser et de développer sa flotte actuelle de sept avions (3 Boeing 747-400, 2 Airbus A330-200, 2 Airbus A330-300) pour la faire passer à 13 avions, tout Airbus, en 2023, avec une première phase d'ici mai 2021.

Pour accélérer ce processus, la compagnie a anticipé la sortie d'un premier Airbus A330-200 dès janvier 2020, puis du premier Boeing 747-400 en décembre 2020. Les deux derniers Boeing 747-400 sortiront de la flotte en avril 2021. Dans le cadre de son projet de renouvellement, la compagnie a commandé, en mars 2019, 3 Airbus A330-900neo, loués auprès d'Avolone. Ils intégreront la flotte en août 2020, puis en février et avril 2021.

Par ailleurs, la compagnie vient de confirmer la commande auprès de loueurs dont le nom n'est pas communiqué de 2 Airbus A330-300 (qui doivent entrer en flotte en janvier et en avril 2020) et deux autres Airbus A330-900neo supplémentaires, qui doivent arriver en décembre 2020 et en mai 2021). Corsair opérera donc une flotte de 10 avions dont cinq Airbus A330neo, dès le mois de mai 2021. Par ailleurs, Corsair prévoit ainsi d'augmenter le nombre de sièges, en classes avant. Les cabines disposeront de 20 sièges en classe affaires (contre 12 actuellement), 21 en classe premium (contre 12 sur les Airbus A330 et 18 sur les Boeing 747 actuels).

Concernant le réseau, la compagnie a aussi opéré une forte rationalisation (fermeture de Tananarive, Dzaoudzi, Bamako et la Havane) et sur redéveloppe sur d'autres axes. Dans le cadre de son développement sur le continent nord-américain, Corsair a ouvert Miami, à l'année, en juin 2019, avec dans un premier temps 4 vols par semaine, puis 5 fréquences à compter de décembre, pour passer à 6 vols hebdomadaires dès juin 2020. La compagnie a également annoncé l'élargissement de sa desserte de Montréal sur une base annuelle. Enfin, comme annoncé le 10 septembre, Corsair une ligne Orly-Newark à compter du 10 juin 2020. Les tarifs d'appel démarrent à 149 euros par segment (avec repas, mais sans bagages) en basse saison et à 250 euros par segment en haute saison.