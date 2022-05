Corsair a reçu son cinquième Airbus A330neo

Corsair poursuit le renouvellement de sa flotte et sa remontée en gamme. La compagnie française a pris livraison aujourd'hui à Toulouse de son cinquième Airbus A330neo, en partenariat avec le loueur MG Aviation. Ce qui est en soi une performance puisque Corsair a reçu 5 nouveaux avions en treize mois. Les trois premiers A330neo ont été en effet été livrés, via le loueur Avolon, en avril, mai et juin 2021. Le quatrième A330neo, déjà loué auprès de MG Aviation est arrivé en flotte en novembre 2021. Parallèlement à l'arrivée du cinquième Airbus A330neo, Corsair va faire sortir de sa flotte son dernier Airbus A330-200. La compagnie va donc avoir une flotte de 9 avions (5 Airbus A330neo et 4 Airbus A330ceo). Pour parachever le renouvellement de sa flotte, Corsair va donc se mettre en recherche de quatre Airbus A330neo supplémentaires, qui remplaceront progressivement les Airbus A330ceo. A l'horizon d'octobre 2024, la flotte de Corsair sera donc monotype, avec neuf A330neo avec une moyenne d'âge de deux ans.

Configuration tri-classe

Comme les quatre premiers exemplaires, le cinquième A330neo de Corsair est configuré en tri-classe. L'avion comporte 352 sièges (20 sièges de classe affaires, 21 sièges de classe premium economy et 311 sièges de classe économique, dont 34 sièges Economy Plus qui un pitch plus important). Les sièges de classe affaires sont fournis par Stelia Aerospace (modèle Opal) et sont tous "full flat" (sièges transformables en lit totalement horizontal) et "full access" (avec un accès au couloir). Les sièges centraux sont séparés entre eux, sauf aux rangs 3 et 5, où les sièges "Honeymoon" rapprochés permettent aux couples de voyager en plus grande intimité. Une fois transformés en lits, les sièges font 1,93 m de long, sauf les "Honeymoon" qui font 2,03 m. Les sièges Premium Economy sont fournis par Safran Seats (modèle Z535) et sont configurés en 2-3-2. Les sièges de classe économique sont aussi fournis par Safran Seats (modèle Z400) en configuration 3-3-3. L'ensemble du design de la cabine de l'A330neo de Corsair répond par ailleurs au concept Airspace développé par Airbus.

199 Airbus A330neo à livrer

Rappelons que l'Airbus A330neo consomme 25% de carburant en moins par rapport aux appareils concurrents de génération précédente. A date, la famille des A330 représente un total de 1 759 commandes émanant de 125 clients (dont 273 Airbus A330neo, avions cargo, MRTT-avions de ravitaillement et de transport militaire). 1 535 appareils ont été livrés (dont 74 Airbus A330neo) à plus de 130 opérateurs. Il reste 224 Airbus A330 à livrer (25 Airbus A330 et 199 Airbus A330neo).