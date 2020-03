Coronavirus/USA : Air France et Lufthansa font de la résistance

Sept villes américaines toujours desservies par Air France

Quelques heures après la décision brutale de Donald Trump de fermer l'accès aérien des Etats-Unis aux ressortissants de 26 pays européens de la zone Schengen, dont la France, Air France et Lufthansa ont annoncé qu'ils maintenaient l'ensemble de leurs plans de vols respectifs vers les Etats-Unis. "Pour les journées du 12 et du 13 mars, les vols de et vers les Etats-Unis se déroulent normalement. Du 14 au 28 mars, Air France prévoit de maintenir les dessertes d'Atlanta, Chicago, Détroit, Los Angeles, New York JFK, San Francisco et Washington", a annoncé Air France dans un communiqué. "A ce stade, Air France est dans l'attente de précisions de la part des autorités américaines sur la possibilité de maintenir la desserte de Miami, Boston et Houston. Air France travaille avec ses partenaires KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic à la mise en place d'un plan de continuité de la desserte des Etats-Unis pour ses clients au-delà du 28 mars 2020".

Le groupe Lufhansa maintient aussi

Pour sa part, le groupe Lufthansa a annoncé que "Chicago, Newark (New York) et Washington seront toujours desservies". Un horaire de vol spécial pour les Etats-Unis sera bientôt disponible. Les opérations aériennes vers le Canada restent inchangées. "Malgré les nouvelles directives de voyage ordonnées par l'administration américaine sur les passagers en provenance de l'Union européenne, de la Suisse et d'autres pays, Lufthansa Group continuera à proposer des vols vers les Etats-Unis au départ de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse et de la Belgique", a précisé le groupe aérien dans un communiqué.