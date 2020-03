Coronavirus : Un pont aérien avec la Chine pour acheminer des masques et du fret médical

100 tonnes de fret médical

Dans le contexte de la crise mondiale du coronavirus, les compagnies aériennes ne sont pas seulement mises à contribution pour rapatrier les Français encore bloqués à l'étranger. Ainsi, un Boeing 777 cargo d'Air France a atterri le 29 mars à Roissy avec à son bord un total de 100 tonnes de matériel médical, dont 5,5 millions de masques chirurgicaux destinés aux services hospitaliers. Dans ce total, 2,5 millions ont été commandés par le groupe de luxe LVMH pour l'Etat. Ce premier lot fait partie d'une commande de 10 millions, chirurgicaux et FFP2 (filtreurs de particule) pour un coût total de cinq millions d'euros.

Un pont aérien qui va durer 16 semaines

Le vol qui a atterri hier en provenance de Shanghai et le premier d'une longue série qui va permettre d'instaurer un véritable pont aérien entre la Chine et la France, pour acheminer du fret médical et notamment des masques dont la France manque, étant capable de produire seulement 8 millions de masques par semaine, mais que les besoins pour les soignants sont de 40 millions de masques par semaine. La France a fait une commande massive de masques d'un milliard d'unités et va se fournir auprès de la Chine et d'autres pays étrangers. Le pont aérien avec la Chine devrait s'étendre sur seize semaines.