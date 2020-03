Coronavirus : Singapore Airlines va immobiliser 96% de sa flotte jusqu'à fin avril

Pas de marché domestique

Jour après jour, le coronavirus continue à impacter le transport aérien mondial. La compagnie Singapore Airlines vient d'annoncer qu'elle allait garder au sol 96% de sa flotte et de ses filiales jusqu'à fin avril. Cette mesure va donc entraîner l'immobilisation d'environ 138 avions de la flotte de Singapore Airlines et de sa filiale régionale Silk Air sur une flotte totale de 147 avions. La filiale low cost de SIA, Scoot Airlines, va elle garder au sol 47 de ses 49 avions. La compagnie précise que la crise sanitaire du coronavirus est "le plus grand défi auquel SIA a été confrontée dans son histoire" et que "en l'absence de marché domestique à Singapour, les différentes compagnies aériennes du groupe SIA deviennent plus vulnérables lorsque les marchés internationaux restreignent de plus en plus la libre circulation des personnes ou interdisent totalement les voyages en avion.

Mesures de réductions de coûts supplémentaires

Par ailleurs, SIA continue de prendre des mesures pour réduire l'impact économique du Covid-19 sur sa santé financière et économique. "Des discussions sont en cours avec les constructeurs pour différer les livraisons d'avions à venir. Si un accord est trouvé, cela reportera par conséquent le paiement de ces livraisons d'avions", précise Singapore Airlines. Par ailleurs, ont été mise en place des réductions de salaires pour la direction du groupe SIA et les administrateurs de la société. Des discussions sont par ailleurs en cours avec les organisations syndicales syndicales pour arrêter des mesures de réduction de coûts supplémentaires. SIA annonce enfin qu'elle a puisé dans ses lignes de crédit pour répondre à ses besoins de trésorerie immédiats et le groupe est actuellement en discussion avec plusieurs institutions financières pour ses futurs besoins de financement.