Coronavirus : Qatar Airways désinfecte ses avions avec un robot à UV

La crise du coronavirus et le trafic aérien, qui redémarre très progressivement, incitent les compagnies à accélérer la mise en oeuvre des systèmes de désinfections des cabines pour rassurer les passagers et recréer la confiance. Alors que Boeing et la société Healthe sont en train de développer un système de désinfection portable à base de rayons ultra-violets (UV), Qatar Airways vient de lancer en première mondiale une solution similaire en collaboration avec la firme Honeywell.

Le système développé par Honeywell est en fait une sorte de robot qui a la taille d'un chariot à boissons et qui est doté de bras extensibles couvrant toute la largeur de la cabine et désinfectant les sièges, les surfaces et les cabines, sans utiliser de produits chimiques. Qatar Airways a déjà reçu six appareils de ce type et a ainsi pu les tester à bord avant de les mettre en service. La compagnie qatarie prévoit d'en acheter d'autres dans un futur proche afin de les utiliser sur tous les avions en transit à l'aéroport international de Hamad (HIA) à Doha. Rappelons que Qatar Airways propose à bord des ses avions des systèmes de filtration d'air HEPA (Haute Efficacité de Protection Aérienne) qui éliminent 99,97% des contaminants viraux et bactériens de l'air recyclé et qu'elle fournit aussi des équipements de protection individuelle pour les passagers et le personnel d'équipage. Les passagers se voient ainsi proposer des visières et le personnel de cabine est équipé d'une blouse de protection jetable placée par dessus l'uniforme, ainsi que des lunettes de sécurité, des gants et un masque.