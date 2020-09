Coronavirus : Lufthansa a déjà remboursé pour 2,3 Md€ de billets

Alors que le débat remboursements/avoirs fait rage depuis plusieurs mois entre les associations de consommateurs, les agences de voyages et les compagnies aériennes, Lufthansa a annoncé à la toute fin du mois d'août avoir déjà remboursé plus de 2,5 milliards d'euros en date du 24 août. Cela représente un total de 5,6 millions de clients. En une semaine seulement, Lufthansa a été en mesure de traiter 140 000 demandes. Au 24 août, il restait encore 1,2 millions de demandes en cours (y compris les nouvelles demandes) pour le groupe Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines et Brussels Airlines) et Lufthansa avait au 24 août pour objectif de traiter la totalité des demandes de remboursement du premier semestre.

L'IATA (Association internationale du transport aérien) avait annoncé il y a quelques semaines que le montant des billets non volés sur la période d'avril, mai et juin (période d'arrêt quasi total du transport aérien mondial consécutive à la crise du Covid-19) représentait un total de 30 milliards de dollars. Mi août, Qatar Airways avait communiqué sur le fait qu'elle avait pour sa part remboursé l'équivalent de 1 milliard d'euros pour 600 000 passagers, mais les autres compagnies soutenues par l'IATA ont tenté de proposer en priorité des avoirs plutôt qu'un remboursement direct aux passagers, afin de garder le plus longtemps possible de la trésorerie. Cette démarche a déclenché une controverse juridique intense avec la Commission européenne, les agences de voyages et les associations de consommateurs, qui n'ont pas hésité à déposer des recours, comme UFC Que Choisir en France.