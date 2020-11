Coronavirus : l'IATA lance le "Travel Pass"

Restaurer la connectivité aérienne le plus rapidement possible, sans attendre le ou les vaccins qui ne devraient arriver qu'à l'été 2021. Voilà le but de l'IATA (Association internationale de transport aérien) qui, pour inciter les Etats à rouvrir les frontières et à supprimer les quarantaine, prône la généralisation des tests Covid-19 et vient de lancer une plateforme digitale, le "Travel Pass", qui doit permettre de restaurer la confiance des passagers, mais surtout des gouvernements.

Créer un "passeport digital"

Cette plateforme permet aux passagers de trouver une information exacte et mise à jour sur les exigences en termes de tests et éventuellement de vaccins, avant leur voyage. La plateforme donne aussi au passager les renseignements pour trouver des centres de tests ou des laboratoires qui coïncident avec ces exigences. Les résultats des tests ou les certificats de vaccination peuvent aussi être directement au passager par le biais de la plateforme. Le "Travel Pass" peut enfin être utilisé par les passagers pour créer un véritable "passeport sanitaire digital", vérifier que leurs tests ou vaccinations respectent bien les exigences du pays de destination, et gérer digitalement toute la documentation liée au voyage.