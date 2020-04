Coronavirus : l'IATA appelle l'Afrique et le Moyen Orient à soutenir leurs compagnies aériennes

Plongeon des industries régionales

Alors que le secteur du transporteur aérien mondial connaît avec la pandémie du Covid-19 la crise la plus grave de son histoire, avec des pertes estimées à 252 Md$ pour l'année 2020, l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) vient de faire une réévaluation de ce que la crise du coronavirus pourrait spécifiquement coûter aux compagnies du Moyen Orient et d'Afrique. Pour l'ensemble, l'IATA évalue la perte à 23 Md$ (19 Md$ pour le Moyen-Orient et 4 pour l'Afrique). Cela pourrait se traduire par une baisse de revenus pour l'industrie de 32% en Afrique et 39% au Moyen Orient pour l'année 2020 par rapport à l'année précédente.

Le transport aérien est un secteur vital

L'IATA salue les efforts qui ont déjà été faits par certains gouvernements pour aider leurs secteurs aériens mais exhortent les Etats des deux régions à faire plus. L'IATA préconise ainsi un mélange d'aides financières directes, de prêts garantis et d'allègements de charges. "Le transport aérien est un moteur pour l'économie. dont dépendent 8,6 millions d'emplois directs en Afrique et au Moyen-Orient, et qui génère 186 milliards de dollars de produit intérieur. De chaque emploi créé dans l'industrie aérienne, 24 autres en dépendent dans l'économie plus large. Les gouvernements doivent reconnaître l'importance vitale de l'industrie du transport aérien et que leur aide est requise de manière urgente", a déclaré Muhammad Al Bakri, vice-président régional de IATA pour l'Afrique et le Moyen-Orient.