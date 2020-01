Coronavirus : les compagnies adaptent leurs plans de vols

L'épidémie de coronavirus commence à faire sentir ses effets sur le secteur aérien mondial, du moins pour l'instant sur les opérations aériennes vers ou au départ de la Chine. Ainsi British Airways qui opère d'habitude des vols quotidiens vers Pékin et Shanghai au départ de Londres Heathrow a annoncé une suspension de tous ses vols vers et en provenance de la Chine continentale à la suite d'une consigne émise au niveau de l'Etat britannique. La compagnie indonésienne Lion Air a annoncé qu'elle avait fait de même, suite à une recommandation du ministère des Affaires Etrangères.

De son côté, la compagnie hongkongaise Cathay Pacific a annoncé la suspension de ses vols vers le reste de la Chine depuis le 10 janvier jusqu'à la fin du mois de mars.

Quant aux transporteurs français, Air France maintient pour l'instant la quasi totalité de son programme vers la Chine (10 vols hebdomadaires vers Pékin et 13 vols hebdomadaires vers Shanghai) et a seulement suspendu ses trois vols hebdomadaires vers Wuhan. Air Austral a de son côté annoncé la suspension de ses opérations entre la Réunion et Canton du 8 février au 1er mars.