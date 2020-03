Coronavirus : le groupe Lufthansa prolonge la suspension des vols vers l'Iran et la Chine

Prolongation de deux mois de la suspension des vols vers la Chine et l'Iran

Un des premiers groupes aériens européens à avoir suspendu ses vols vers la Chine suite au déclenchement de l'épidémie du coronavirus, le groupe Lufhansa vient d'annoncer qu'il prolongeait jusqu'au 24 avril la suspension des vols entre l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Chine Continentale par Lufthansa, SWISS et Austrian Airlines. Les vols à destination de Téhéran resteront suspendus jusqu'au 30 avril.

Aménagements de vols vers la Corée et Hong Kong

Les compagnies aériennes du groupe annoncent par ailleurs que les vols entre Munich et Hong Kong seront suspendus entre le 6 mars et le 24 avril, certainement pour compenser des baisses de réservations. Les passagers seront rediriges vers Francfort et Zurich dans la mesure du possible pendant cette période. Entre le 5 mars et le 24 avril, certaines liaisons seront également annulées sur la desserte Francfort-Munich-Seoul.

Réductions de fréquences vers l'Italie et en Allemagne

Lufthansa ajuste ses fréquences vers l'Italie du Nord pour répondre à l'évolution de la demande. La compagnie va ainsi réduire en mars les fréquences vers Milan, Venise, Rome, Turin, Vérone, Bologne, Ancône et Pise. Les fréquences intérieures au départ de Francfort vers Berlin, Munich, Hambourg, et Paderborn et de Munich vers Berlin, Hambourg, Düsseldorf, Cologne, Brême et Hanovre seront également réduites.

Les autres compagnies du groupe Lufhansa réduisent aussi vers l'Italie

Jusqu'à la fin du mois d'avril, SWISS va limiter ses vols en provenance de Florence, Milan, Rome et Venise. De son côté, Austrian Airlines va réduire de 40% son programme vers l'Italie en mars et avril, entre Vienne et Milan, Venise, Bologne, Florence, Rome et Naples. Eurowings réduit ses vols à destination et en provenance de Venise, Bologne et Milan jusqu'au 8 mars. Pour son réseau de lignes italiennes, Brussels Airlines prévoit une réduction de 30% sur ses vols vers Rome, Milan, Venise et Bologne jusqu'au 14 mars.