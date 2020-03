Coronavirus : L'aéroport de Beauvais suspend ses opérations à partir du 26 mars.

Fermeture totale au public

En conséquence de l'arrêt quasi-total du transport aérien en France, en Europe et dans le monde, et pour répondre aux exigences des mesures sanitaires liées au Covid-19, la direction de l'aéroport de Beauvais-Tillé vient d'annoncer que la plateforme suspendait toutes ses opérations commerciales à compter du 26 mars. A partir de cette date, le principal aéroport français spécialisé sur le trafic low cost fermera son accès public aux aérogares, commerces et parkings jusqu'à nouvel avis.

La circulation aérienne reste ouverte

Il y a plus de deux semaines, l'aéroport de Beauvais avait déclenché un plan de continuation d'activité, avec déploiement du télétravail quand c'était possible, de l'activité partielle et le maintien de activités indispensables pour les opérations encore restantes, mais la plateforme a du finalement suspendre son activité générale. Le service des navettes entre Paris et l'aéroport, qui était encore opéré mais en forte réduction, est lui aussi suspendu jusqu'à nouvel ordre.

La direction de l'aéroport précise que seule l'exploitation commerciale de la plateforme est mise en veille. Il reste cependant ouvert à la circulation aérienne et pourra continuer à traiter des vols sanitaires ou gouvernementaux qui pourraient être organisés par les autorités.