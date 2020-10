Coronavirus : Eurocontrol fait un point précis sur la baisse de trafic en France

La crise du coronavirus et les incertitudes sanitaires continuent d'affecter le trafic aérien mondial et plus spécifiquement en France. D'après les statistiques d'Eurocontrol, la France a perdu 100 millions de passagers en 2020 par rapport à 2019, soit une baisse de 78%. Depuis le 1er mars 2020, 700 000 vols de moins ont été opérés vers ou au départ d'un aéroport français, soit une baisse de 64% par rapport à la même période de 2019.

-62% de vols à Paris CDG

Selon Eurocontrol, le trafic était au plus bas à la mi-avril (-93%). Le trafic a repris pour se stabiliser à -45% en août et un pic à 2976 vols au départ et à l'arrivée au 31 août. Après une baisse en septembre, le trafic a légèrement repris la semaine dernière. Paris CDG a accueilli 62% de vols en moins par rapport à 2019 la semaine dernière et Orly, 50% de moins. Air France est la moins touchée des grandes compagnies aériennes, avec -52% de vols la semaine dernière, contre -83% pour Easyjet et -69% pour Ryanair. Air France était aussi la première compagnie aérienne à reprendre progressivement ses activités depuis mai, avec une forte hausse en juillet/août, et un pic d'activité début septembre, suivi d'une baisse depuis lors. La prédominance du trafic intérieur a été fortement accentuée par la crise (seulement -23%) contre -50 à -77% pour les autres flux de/vers la France. Les principaux flux non européens relient à la France à l'Afrique du Nord, l'Atlantique nord et l'Afrique australe.