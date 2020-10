Coronavirus : Corsair équipe sa flotte de films adhésifs anti-bactériens

De plus en plus de compagnies aériennes développent des solutions très innovantes pour garantir aux passagers un environnement sanitaire optimal à bord des avions. La dernière en date est la compagnie Corsair, qui va progressivement équiper toutes les tablettes repas de ses sièges d'avions avec des films adhésifs spéciaux anti-bactériens et anti-virus, développés en partenariat avec la société française ADHETEC. Les premiers films ont été installés sur le vol Paris-Orly/Abidjan du 29 septembre.

Résistant et sans danger

Le film spécial aéronautique développé par ADHETEC (ADHECAL 13423) utilise la technologie naturelle et antimicrobienne de son partenaire Pylote, spécialite de la chimie industrielle minérale et céramique. Cette technologie, à base de microsphères présentes dans le film adhésif, a demontré son efficacité contre les bactéries et les virus, et notamment contre le coronavirus, à 99,9%. Par ailleurs, les microsphères sont sans danger pour la peau, même pour les enfants en bas âge et ne rejettent aucune molécule toxique dans l'atmosphère. Les films exercent une action anti-bactérienne immédiate, sans aucune perte d'efficacité sur plus de 50 mois. En outre, les films de protection de surface anti-microbiens protègent les tablettes d'éventuelles détériorations liées aux produits désinfectants agressifs dans le cadre des protocoles sanitaires, sans perdre son pouvoir de décontamination.