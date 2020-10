Coronavirus : Boeing prouve l'efficacité de plusieurs techniques de désinfection

Parallèlement à une communication commune récente de l'IATA intégrant Airbus, Embraer, et Boeing sur la qualité sanitaire de l'air à bord des avions de lignes, le constructeur américain a de son côté mené une série de tests en juillet dernier avec l'Université d'Arizona pour tester "en live" l'efficacité des différentes techniques de désinfections actuellement utilisées par les principales compagnies aériennes sont d'une très grande efficacité pour détruire la plupart des virus, dont le coronavirus responsable du Covid-19.

Efficacité de tous les types de produits et techniques de désinfection

Les tests ont été réalisés dans le cadre de l'initiative "Confident Travel" (Voyager en toute confiance) à bord d'un appareil Boeing inoccupé qui a été contaminé par un virus vivant appelé "MS2". Le département de sciences environnementales de l'Université d'Arizona a corrélé les résultats avec le SRAS-Cov-2, virus responsable de la maladie Covid-19, dans un environnement de laboratoire protégé. Sûr et inoffensif pour l'homme, le virus bactériophage MS2 est néanmoins plus difficile à détruire que le SRAS-Cov. Il était utilisé pour la première fois dans une cabine d'avion. Dans le cadre de l'étude, le MS2 a donc été déposé à des endroits stratégiques à haute densité de contact situés d'un bout à l'autre de la cabine : tablettes, accoudoirs, coussins de sièges, compartiments de rangements supérieurs, intérieurs de toilettes, bloc de cuisine... Les techniciens ont ensuite désinfecté chaque zone à l'aide de divers produits et technologies. Des désinfectants ont été ainsi appliqués manuellement et à l'aide d'un pulvérisateur electrostatique. Les tests ont aussi permis de mesurer l'efficacité des tissus antimicrobiens et du système de désinfection par rayonnement ultraviolet de Boeing. Au final, les résultats font état de différents niveaux d'efficacité, mais tous les produits, méthodes et produits recommandés ont permis de détruire le virus MS2.