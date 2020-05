Coronavirus : Air France redémarre progressivement ses vols

En ces temps de déconfinement, Air France vient d'annoncer qu'elle allait, sur la période du 18 mai au 30 juin, renforcer son programme de vols. Depuis la fin du mois de mars et jusqu'à aujourd'hui 18 mai, la compagnie opérait entre 3 et 5% de son programme habituel, en se concentrant sur la continuité territoriale et sur des destinations clés sur le réseau domestique, européen et international.

15% de capacités jusqu'au 30 juin

La compagnie française va, jusqu'au 30 juin, sous réserves de la levée des restrictions de voyages, monter à 15% de sa capacité habituellement déployée à cette période. Les vols seront exploités avec 75 appareils de la flotte d'Air France, sur une flotte totale de 224 avions.

Détail des vols

En France métropolitaine, Air France opérera au départ de Roissy CDG quinze lignes sur le réseau domestique (Ajaccio, Bastia, Biarritz, Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, Figari, Marseille, Montpellier, Nice, Pau, Perpignan, Toulon, Toulouse). Vers l'outremer et les Caraïbes, Air France opèrera des vols vers Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Martin (en cargo uniquement). En Europe, toujours au départ de Paris CDG, Air France opérera 41 destinations (Amsterdam, Athènes, Barcelone, Bari, Bergen, Berlin, Birmingham, Bologne, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Dusseldorf, Edimbourg, Erevan, Florence, Francfort, Genève, Hambourg, Hanovre, Héraklion, Ibiza, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Naples, Newcastle, Oslo, Palma de Majorque, Porto, Prague, Rome, Stockholm, Varsovie, Venise, Vienne, Zurich). Vers le Proche et Moyen-Orient, Air France opère des vols vers Bangalore, Bombay, Delhi, Dubai, Le Caire. Vers l'Afrique, Air France opèrera des vols vers Abidjan (cargo), Bamako (cargo), Cotonou, Douala et Yaoundé, ainsi que Conakry et Nouakchott (vers Paris CDG pour ces deux dernières destinations). D'autres lignes africaines pourraient être rouvertes sous réserves d'autorisations gouvernementales. Vers le continent américain, Air France opèrera des vols vers Atlanta, Boston (cargo), Chicago, New York, Los Angeles, Mexico, Montréal, Panama (cargo), Rio de Janeiro et Sao Paulo. Vers l'Asie, Air France opérera huit destinations (Bangkok en cargo, Ho Chi Minh Ville en cargo, Hong Kong, Osaka, Séoul, Shanghai en cargo, Singapour et Tokyo.

Au départ de Lyon aussi

En complément des vols au départ de Roissy CDG, Air France opèrera onze destinations domestiques au départ de Lyon-Saint Exupéry (Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, Lille, Nantes, Nice, Pau, Rennes, Strasbourg, Toulouse).