Coronavirus : Air France-KLM prend des mesures d'exception

Baisse de capacités

Air France-KLM comme les autres compagnies aériennes mondiales continue à être très fortement impactées par les conséquences de la crise du coronavirus. Compte tenu de la baisse continue des réservations le groupe Air France-KLM a annoncé qu'il allait dans les prochains jours de manière très signicative, avec une offre en sièges kilomètres offerts (SKO) qui pourrait baisser de 70 à 90%". Cette réduction est prévue pour une période de deux mois. Et du fait de cette réduction de capacités, Air France a prévu d'immobiliser l'ensemble de sa flotte Airbus A380 et KLM sa flotte de Boeing 747.

Mesures financières

Par ailleurs, le groupe franco-néerlandais a annoncé des mesures d'exception pour conforter sa trésorerie. Un plan additionnel d'économies de 200 millions d'euros va être mis en place pour l'année 2020. Par ailleurs, Air France-KLM a révisé son plan d'investissement à hauteur de 350 millions d'euros, auxquels il faudra ajouter ajouter la baisse des montants des investissements de maintenance liés à la baisse d'activité. Air France-KLM a aussi annoncé que des contacts avaient été pris avec les représentants du personnel pour mettre en place des mesures de chômage partiel en lien avec la baisse d'activité.

Une trésorerie de 6 milliards d'euros

Air France-KLM précise enfin qu'il a tiré la semaine dernière une ligne de crédit renouvelable pour une montant de 1,1 milliard d'euros, et KLM seule, une ligne de crédit de 665 millions d'euros renouvelable. "Le groupe et ses filiales disposaient à la date du 12 mars de plus de 6 milliards d'euros de liquidités à la date du 12 mars", précise Air France-KLM.