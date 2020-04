Coronavirus : Air Canada reconfigure trois Boeing 777-300ER en cargo

Une reconfiguration assurée par Avianor

Devant les besoins constants en équipements médicaux à cause de la pandémie du coronavirus, les compagnies aériennes rivalisent de célérité pour transformer leurs avions passagers en transporteurs cargo. Air Canada est ainsi en train de reconfigurer trois Boeing 777-300ER et le premier est déjà prêt pour sa nouvelle affectation. Les trois gros porteurs sont transformés grâce à l'aide de la société Avianor, un spécialiste de la MRO cabines, sur l'aéroport de Mirabel à Montréal (Québec).

20 vols par semaine prévus

La conversion du premier Boeing 777-300ER, initialement équipé en 422 sièges, a nécessité six jours de travail. Les avions ont été équipés de zones de chargement capables de recevoir des boites légères d'équipement médical et retenues par des filets spéciaux. Chaque avion est capable de transporter près de 90 tonnes d'équipement, l'équivalent de 9 millions de masques chirurgicaux. L'ensemble des opérations ont été certifiées et approuvées par Transport Canada. Air Canada a opéré 40 vols tout cargo depuis le 22 mars et envisage maintenant d'opérer 20 vols par semaine grâce à une utilisation des trois Boeing 777-300ER convertis, d'autres Boeing 777 et des Boeing 787, en complément vols opérés habituellement vers Londres, Paris, Francfort et Hong Kong. Air Canada Cargo précise qu'il continue à travailler à acheminer le maximum d'équipements et des matériels médicaux d'Asie, vers l'Europe et le Canada.