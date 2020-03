Coronavirus : Air Austral garde seulement deux vols hebdomadaires vers la Réunion

Trois motifs de déplacements possibles pour Mayotte

Dans le cadre de la crise mondiale liée à l'épidémie de coronavirus, certaines compagnies continuent de se battre pour maintenir un service minimum entre la métropole et les territoires français éloignés, tout en devant respecter de fortes restrictions liées aux mesures sanitaires et de confinement. Suite à une décision gouvernementale, Air Austral a du ainsi adapter son activité. Ainsi Mayotte, aucun déplacement n'est autorisé hormis ceux autorisés par le Préfet, les évacuations sanitaires et les professionnels de santé. La compagnie réunionnaise est donc contrainte de suspendre sa desserte commerciale entre Paris et Mayotte et entre Mayotte et la Réunion.

La desserte vers la Réunion maintenue mais réduite

Entre Paris et la Réunion, la compagnie va maintenir pour l'instant à partir du lundi 30 mars une desserte de deux vols par semaine "pour répondre aux besoins de transport et de déplacements strictement nécessaires et fondamentaux sous contrôle des autorités de l'Etat". Le programme est constamment réajusté à la demande des autorités gouvernementales. La compagnie réunionnaise précise que les déplacements entre Paris et la Réunion sont strictement réduits aux trois critères suivants : déplacement pour motif familial impérieux, déplacement pour motif de santé impérieux, déplacement professionnel insusceptible d'être différé. "Tous les passagers concernés par ces annulations imposées ne pourront être transportés. Ils se verront proposer par Air Austral une mise en avoir automatique d'une valeur équivalente à la valeur initiale de leur billet et remboursable au bout d'un an en cas de non-utilisation". Ce faisant, comme beaucoup d'autres compagnies aériennes, tente au maximum de garder en caisse sa trésorerie pour minimiser autant que possible l'impact financier et économique du coronavirus.