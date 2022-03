Contrôle renforcé aux frontières extérieures de l'Europe : une lettre pour tirer le signal d'alarme

Le 28 février dernier, la FNAM et le SCARA, en collaboration avec l’IATA (Association internationale de Tranport aérien), les Entreprises du Voyage et BAR France, ont adressé une lettre au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour lui faire part de leurs grandes inquiétudes concernant l’entrée en vigueur du protocole « EES » (Entry/Exit System ou Système entrée/sortie), qui concerne l’enregistrement des données d’entrée, de sortie et de refus d’entrée des ressortissants des pays tiers de l’Union Européenne entrant dans un de ses Etats membres, et qui détermine les conditions d’application de l’EES au regard de la législation nationale, établies par les réglementations (UE) 2017/2026 et (UE) 2017/2025.

Un doublement du temps de prise en charge des passagers

« Nous souhaiterions à nouveau attirer votre attention sur l’impact considérable que l’entrée en vigueur de l’EES aura sur les opérations du transport aérien en Europe, et tout particulièrement en France », écrivent les signataires au ministre de l’Intérieur. Rappelons que cette entrée en vigueur était initialement prévue au mois de mai, et que l’ensemble des acteurs, notamment l’UAF (Union des aéroports français), avait déjà tiré le signal d’alarme à plusieurs reprises. « Bien que l’entrée en vigueur ait été récemment repoussée au mois de septembre prochain, nous considérons que cette date continue de menacer sa bonne mise en œuvre. En effet, cette période proche de la haute saison, synonyme de très forte activité pour les compagnies aériennes, les aéroports et autorités de contrôle aux frontières en France, rendra très difficile la gestion et l’allocation des ressources nécessaires en amont pour la mise en place optimale du système comme la formation et les essais », précisent les signataires.

« Les informations de l’ensemble des parties intéressées, indiquent qu’actuellement le temps de traitement des flux de passagers a doublé dans les aéroports par rapport à la situation d’avant-crise, à cause des différentes mesures liées à la crise de la Covid. Les études montrent que l’EES va également doubler ce temps de prise en charge, ce qui, tandis que nous envisageons une reprise tant attendue de notre secteur en 2022, occasionnera de nouveaux retards inacceptables aux frontières françaises, avec un très fort impact sur l’expérience passager, et renverra une image négative de notre pays ».