Constellium multiplie les projets

Nouveaux investissements

Au sein des grands acteurs de l’aéronautique en Auvergne-Rhône-Alpes, Constellium figure tout en haut du classement. Le fournisseur d’aluminium compte, en effet, près de 1 600 salariés à Issoire (Puy-de-Dôme) et 250 autres à Voreppe (Isère). C’est dans ce dernier centre de technologies, dénommé C-TEC, que Constellium prépare et teste les nouvelles technologies de l’aviation décarbonée et plus performante. Se