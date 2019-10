Consolidation chez les hélicoptéristes russes : Mil et Kamov vont former le Centre national d'hélicoptères

La consolidation des deux bureaux d'études Mil et Kamov vise à la croissance de ces derniers. Les marques seront néanmoins conservées et le personnel des deux bureaux d'étude fera partie du NHC. La création du NHC aidera à éliminer les obstacles administratifs, juridiques et économiques actuellement en matière de coopération entre les deux équipes de conception.



Une telle approche permettra d'établir l'environnement pour un échange fluide de solutions et de réalisations techniques, une répartition efficace de la charge de travail entre les subdivisions et l'unification des normes techniques. Parmi les avantages attendus figurent la réduction des coûts de main-d'œuvre, l'amélioration de l'efficacité de la gestion et de la production, l'amélioration de la qualité de la conception et un gain de temps en ce qui concerne le démarrage de la production en série.

« Selon nos estimations, la répartition des tâches entre les deux bureaux d'études et les usines de réparation de la société de portefeuille devrait libérer environ 15 à 20% de la capacité de travail annuelle de deux bureaux d'études, qui peuvent être alloués au développement de nouveaux hélicoptères », a souligné Mikhaïl Korotkevich, Directeur général adjoint pour la politique scientifique et technologique et le développement d'hélicoptères de Russian Helicopters.

Ce dernier a présenté la feuille de route pour la consolidation des bureaux d'étude lors de la réunion du conseil d'administration. « Auparavant, il y avait une certaine compétitivité entre les entreprises : les mêmes types de machines étaient développés en parallèle. Notre objectif commun est de concurrencer les fabricants étrangers, non pas de nous livrer à une concurrence au niveau national. La consolidation des deux écoles fera avancer l'objectif », a ajouté Mikhaïl Korotkevich.

L'effet économique de la consolidation des bureaux d'étude permettra la réduction des dépenses à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des essais, mais également des moyens utilisés, qu'ils soient matériels ou financiers. Une partie des ressources libérées sera canalisée vers l'amélioration du potentiel scientifique et technique et l'engagement de nouveaux concepteurs.



La feuille de route pour la création du NHC, sur la base de deux bureaux d'études, a été approuvée par le conseil d'administration de Russian Helicopters Holding Company. La première étape où deux bureaux d'études sont prévus pour constituer une seule entreprise doit être achevée d'ici la mi-2020. D'autres processus d'intégration visant à optimiser l'activité des deux bureaux d'études au sein d'une même entreprise sont prévus jusqu'en 2022.