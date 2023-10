Consolidation : Air France-KLM va prendre une participation de près de 20% dans SAS

On attendait des nouvelles de consolidation dans le transport aérien européen du côté de TAP Air Portugal, c'est d'abord du côté de SAS que les choses se précisent. En effet, le conseil d'administration de SAS a annoncé le 3 octobre que le consortium formé par Air France-KLM, le fonds d'investissement Castlelake, et Lind Invest ApS avait été désigné dans le processus de recapitalisation de la compagnie scandinave en recherche de nouveaux partenaires.

La participation de l'Etat danois réduite à 26% du capital de SAS

L'investissement d'Air France-KLM représenterait un total de 144,5 millions de dollars, dont 109,5 millions de dollars seraient investis en actions ordinaires et 35 millions de dollars en obligations convertibles garanties. A l'issue de la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation minoritaire maximum de 19,9% dans le capital social de SAS AB. Selon l'agence Reuters, une autre part d'environ 32% serait dévolue au fonds d'investissement Castlelake, et une part de 8,6% du capital serait attribuée à la société d'investissement danoise Lind Invest ApS. L'Etat danois ne garderait donc qu'une part de 26% dans le capital de SAS. En cas d'autorisation et de levée de toutes les autres conditions suspensives (y compris l'obtention des autorisations réglementaires et l'annulation de toutes les actions existantes de SAS AB), le consortium réuni autour de Air France-KLM et l'Etat danois investiraient au total plus de 1,17 milliard de dollars US, dont 475 millions de dollars en actions ordinaires et 700 millions de dollars en obligations convertibles garanties.

La finalisation du mariage est encore longue

La proposition d'investissement du consortium reste à finaliser et est soumise à certains conditions suspensives et autorisation réglementaires, incluant notamment l'approbation de la Commission européenne, du tribunal américain chargé de superviser la réorganisation au titre du Chapitre 11 et, s'agissant de SAS AB, du tribunal suédois. Concomitamment à la transaction, et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, dont notamment la sortie d’SAS AB de Star Alliance, Air France-KLM entend établir une coopération commerciale entre ses compagnies aériennes et SAS AB. Ce faisant, Air France-KLM améliorerait sa présence sur les marchés scandinaves, où la marque SAS et son programme de fidélité sont bien établis. Une telle coopération commerciale bénéficierait aux clients scandinaves grâce à une connectivité accrue et à un accès plus large au réseau mondial d'Air France-KLM.

SAS, frappée de plein fouet par la crise mondiale du transport aérien

Cette phase importante de consolidation qui s'ouvre pour SAS est la résultante de l'impact financier très important que la compagnie scandinave a eu à subir à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19. En 2020, la compagnie scandinave a ainsi du se séparer de 40% de son personnel et a bénéficié d'une recapitalisation de plus de 1 milliard d'euros de la part des Etats danois et suédois. Le gouvernement norvégien lui a pour sa part accorder un prêt de 153 millions de dollars. En février 2022, SAS a lancé un nouveau plan de restructuration mais le gouvernement s'est refusé à réinjecter à nouveau de l'argent frais dans la compagnie et le gouvernement suédois a même annoncé vouloir à long terme quitter l'actionnariat de la compagnie. En juillet 2022, un nouveau plan d'économies drastiques a entraîné le lancement d'un mouvement de grève des pilotes ayant causé l'annulation de 60% des vols de la compagnie. Le 5 juillet, SAS, dans une situation financière critique a décidé de se placer sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites (l'équivalent de notre procédure de redressement judiciaire) pour pouvoir continuer à opérer ses vols tout en se restructurant.