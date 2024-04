Consolidation aérienne : l'Europe met les freins

Dans le dossier de reprise d'ITA Airways par Lufthansa, comme dans celui (plus avancé) de la reprise d'Air Europa par le groupe IAG, la Commission européenne joue les prolongations et demande d'importantes concessions pour empêcher des entraves à la concurrence, Bruxelles, quitte à passer pour une empêcheuse de voler en rond, ne fait malgré tout que son travail. Pendant ce temps, Air France-KLM avance plus prudemment.