Condor prend livraison de son premier Airbus A330neo

Condor recevra 16 avions Airbus A330neo

La compagnie aérienne allemande Condor Flugdienst GmbH a pris livraison de son premier gros porteur A330-900 sur une commande de 16 appareils A330neo. L'A330neo remplacera les appareils de génération précédente de leur flotte afin de réduire les coûts d'exploitation de Condor ainsi que la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 25 %. L'A330neo de Condor offrira un confort inégalé aux passagers et pourra accueillir 310 passagers, avec 30 sièges en classe Affaires, 64 sièges en classe Premium Economy et 216 sièges en classe Economy.

L'Airbus A330neo offrira un confort inégalé aux passagers de Condor

L'A330neo est doté de la cabine primée Airspace, offrant aux passagers un haut niveau de confort, d'ambiance et de design. Il s'agit notamment d'offrir plus d'espace personnel, des compartiments de rangement supérieurs, un nouveau système d'éclairage et la possibilité d'offrir les derniers systèmes de divertissement en vol et une connectivité complète. Comme tous les appareils Airbus, l'A330neo dispose également d'un système d'air de cabine de pointe garantissant un environnement propre et sûr pendant le vol.

Condor a sélectionné en juillet 2022 la famille A320neo pour moderniser sa flotte de monocouloirs. En exploitant les appareils A320neo et A330neo côte à côte, Condor bénéficiera de l'économie de la communalité qu'offrent ces deux Familles d'avions.

Airbus A330neo : un avion nouvelle génération

L'A330neo est la version de nouvelle génération du populaire gros porteur A330. Intégrant la dernière génération de moteurs Rolls-Royce Trent 7000, de nouvelles ailes et une série d'innovations aérodynamiques, l'appareil offre une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2. L'A330-900 est capable de voler à 7 200 nm / 13 334 km sans escale.

À la fin du mois de novembre, la famille A330 avait enregistré un total de plus de 1 700 commandes fermes, dont 275 sont des A330neos, émanant de 24 clients.