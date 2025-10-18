Concertation Paris CDG : la multi-modalité et les mobilités en pointe
Concertation Paris CDG : la multi-modalité et les mobilités en pointe
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 18 octobre 2025 à 09:00

1974 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Concertation Paris CDG : la multi-modalité et les mobilités en pointe

Le groupe ADP vient de révéler les grands enseignements qui sont ressortis de la grande concertation « CDG&Vous » à propos du schéma d’aménagement de Paris CDG à l’horizon 2035-2050. Ce sont les éléments liés à la croissance de la gare multimodale de CDG2 et aux nouvelles mobilités, ainsi que les nuisances sonores, qui ont généré le plus grand nombre d’avis recensés.

Après trois mois de concertation (entre le 8 avril et le 8 juillet), le groupe ADP a récemment rendu public le bilan réalisé concernant le schéma d'aménagement de Paris CDG à l'horizon 2035-2050. Le dispositif de la concertation a été extrêmement large : 1 million de dépliants distribués dans les

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Embraer et le groupe Mahindra forment une alliance stratégique pour introduire le C-390 Millennium en Inde
Industrie

Embraer et le groupe Mahindra forment une alliance stratégique pour introduire le C-390 Millennium en Inde

Embraer Defense & Security et le groupe Mahindra o ...

Budget 2026 : des moyens pour la 3D française
Défense

Budget 2026 : des moyens pour la 3D française

Le projet de budget 2026 va permettre de commander et livrer des équipements de première nécessité et de cohérence opérationnelle.

Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris
Aviation Civile

Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris

Pour l'instant, le vol lancé en Airbus A330-900neo depuis le 15 octobre est assuré à raison de six fréquences hebdomadaires. Il passera en quotidien à partir du 1er décembre, après la réception d'un d ...

Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste
18/10/2025 09:00
1974 mots

Aviation Civile

Concertation Paris CDG : la multi-modalité et les mobilités en pointe

Le groupe ADP vient de révéler les grands enseignements qui sont ressortis de la grande concertation « CDG&Vous » à propos du schéma d’aménagement de Paris CDG à l’horizon 2035-2050. Ce sont les éléments liés à la croissance de la gare multimodale de CDG2 et aux nouvelles mobilités, ainsi que les nuisances sonores, qui ont généré le plus grand nombre d’avis recensés.

Concertation Paris CDG : la multi-modalité et les mobilités en pointe
Concertation Paris CDG : la multi-modalité et les mobilités en pointe

Après trois mois de concertation (entre le 8 avril et le 8 juillet), le groupe ADP a récemment rendu public le bilan réalisé concernant le schéma d'aménagement de Paris CDG à l'horizon 2035-2050. Le dispositif de la concertation a été extrêmement large : 1 million de dépliants distribués dans les boîtes aux lettres, 55 rencontres avec le public (28 points

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Embraer et le groupe Mahindra forment une alliance stratégique pour introduire le C-390 Millennium en Inde
Industrie

Embraer et le groupe Mahindra forment une alliance stratégique pour introduire le C-390 Millennium en Inde
Budget 2026 : des moyens pour la 3D française
Défense

Budget 2026 : des moyens pour la 3D française
Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris
Aviation Civile

Air Côte-d'Ivoire a lancé sa première liaison long-courrier entre Abidjan et Paris