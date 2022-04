Le Technocentre Airbus Atlantic monte en puissance sur les programmes d’avions commerciaux actuels et futurs. Cette plateforme technologique, fournisseur de services innovants autour des technologies de mise en œuvre de matériaux composites et d’assemblage, accélère pour répondre à la montée des cadences et de préparer l’avion du futur. [...] (1174 mots)