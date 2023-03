Compagnie aérienne : Riyadh Air est lancée avec des moyens colossaux

Riyadh Air portée par le fonds souverain d'investissement public

Celle qui portait depuis plusieurs mois le nom temporaire de RIA a désormais le sien : Riyadh Air. Sa création participe à l'ambition du Royaume d'Arabie Saoudite de tripler le trafic aérien de et vers le pays à 330 millions de passagers d'ici la fin de la décennie. Implantée sur l'aéroport de Ryad, la nouvelle compagnie aérienne vise un réseau de plus de 100 destinations d'ici 2030. Le développement du réseau s'accompagnera de celui de l'aéroport. Ce dernier sera en effet amené à accueillir 120 millions de voyageurs d'ici 2030 et 185 millions d'ici 2050. Ce nouvel acteur très ambitieux est porté par le fonds souverain d'investissement public (PIF) dont les moyens sont colossaux.

Directeur général : Tony Douglas qui vient d'Etihad Airways

Le président du conseil d'administration de Riyadh Air est donc logiquement le "gouverneur" du fonds, Yasir Al-Rumayyan. Le directeur général est Tony Douglas qui est loin d'être un inconnu dans le monde du transport aérien et de la construction aéronautique puisqu'il a notamment été directeur général de Etihad Airways de 2018 à 2022. Tony Douglas a commencé sa carrière chez British Aerospace avant de rejoindre la société aéroportuaire BAA dont il sera le directeur chaîne des fournisseurs, puis directeur technique avant de s'impliquer plus directement dans la vie opérationnel d'un aéroport comme directeur du Terminal 5 de Londres/Heathrow avant de devenir directeur général de l'aéroport d'Heathrow. Bref, Tony Douglas connait la chaîne du transport aérien sur le bout des doigts.

Des commandes d'avions à venir très vite

Au regard des ambitions affichées et du calendrier annoncé, d'ici 2030, les besoins en avions de Riyad Air sont donc aussi colossaux que les moyens financiers mis à sa disposition. Au moins 200 avions. Et Boeing serait d'ores et déjà bénéficiaire d'une première tranche que Air Current évalue à 100 exemplaires. Des commandes d'avions à venir très vite.