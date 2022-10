Commande d'avions : United Airlines veut plus de 100 gros-porteurs Airbus ou Boeing

Une commande à "trois chiffres" de gros-porteurs Airbus ou Boeing

C'est à l'occasion d'une réunion entre Scott Kirby, directeur général de United Airlines, et des pilotes de la compagnie aérienne américaine qui participaient à une session au centre de formation de United Airlines à Denver que le premier a dévoilé que le transporteur travaillait sur une commande à "trois chiffres" de gros-porteurs Airbus ou Boeing dans le cadre de la modernisation de sa flotte long-courrier. Si United Airlines a toujours en commande 49 Airbus A350-900 dont pas un seul exemplaire n'a encore été livré, la compagnie aérienne opère pour l'instant un parc tout Boeing qui commence à prendre de l'âge, si ce n'est déjà fait.

130 Boeing 767 et 777 à remplacer

Au registre de flotte, United Airlines compte pas moins de 130 Boeing 767 et 777 à remplacer. Des appareils dépassant en moyenne les 20 années de bons et loyaux services. Les 38 Boeing 767-300ER et 18 Boeing 764-400 ont respectivement un âge moyen de 26 et 20,4 ans. Compagnie de lancement du Boeing 777, United Airlines est la seule à compter du 777-200 qui sera rapidement suivi par le 777-200ER qui donne plus d'allonge. Les 777-200 frôlent les 25 ans de vie commerciale et les 777-200ER les 22 ans. Seuls les 777-300ER sont sous les cinq ans d'âge moyen. Pas surprenant donc que le directeur général de United Airlines évoque une commande à "trois chiffres".

Airbus ou Boeing ou les deux à la fois ?

United Airlines a fait le choix stratégique de la double source. Cela est vrai pour sa flotte moyen-courrier qui est un mixte d'Airbus et de Boeing mais les récentes commandes de la compagnie aérienne montrent que la proportion des Boeing 737 MAX sera à terme supérieure à celle de la famille Airbus A320neo. Ne pas oublier que si Airbus est arrivé en force chez United Airlines, c'est suite à la fusion avec US Airways qui avait misé sur le constructeur européen et donc apporté sa flotte A320ceo et le moteur CFM, United Airlines étant essentiellement Pratt & Whitney et IAE V2500. Pour autant, United Airlines a bien commandé du long-courrier Airbus (49 A350-900) aux côtés du Boeing 787 dans ses trois versions (12 Boeing 787-8, 48 Boeing 787-9 et 21 Boeing 787-10)

Airbus A350-1000 et/ou Boeing 777-9 ?

Intéressant de rappeler que United Airlines avait initialement commandé de l'Airbus A350-900 en 2009 avant de modifier ses besoins pour de l'Airbus A350-1000 en 2013, à raison de 35 exemplaires, avant de modifier une nouvelle fois sa commande et transformer les A350-1000 en A350-900 en 2017. Une façon habile de jouer sur les clauses contractuelles et de gagner ainsi du temps avec en arrière-plan le très intensif lobbying de Boeing pour son 777X lancé en novembre 2013 ?. La concrétisation de la future commande permettra de dissiper les nuages. La logique de la double source devrait conduire la compagnie aérienne à revenir vers l'A350-1000 et à prendre du Boeing 777-9. Sans oublier les A350F et 777-8F.