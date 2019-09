Comlux passe à 20 Airbus ACJ

Comlux vient d'acquérir son quatrième Airbus ACJ320neo. L'appareil sera également propulsé par des CFM Leap-1A et son aménagement intérieur sera réalisé sur le site d'aménagement cabine de la compagnie aérienne suisse à Indianapolis. Avec ce nouveau contrat, l'opérateur de vols charters VIP porte le nombre d'Airbus ACJ commandés à 20 exemplaires, tous modèles confondus. Comlux représente à lui seul 10 % de la flotte mondiale d'Airbus ACJ actuellement en service dans le monde et près du tiers du nombre d'appareils de la famille ACJ320neo vendus dans le monde. L'ACJ320neo peut prendre 25 passagers sur 11 100 km ou plus de 13 heures de vol. Le "petit frère" ACJA319neo peut pousser jusqu'à 12 500 km avec huit passagers à bord.