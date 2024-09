Colloque « To the Moon and back » à Bordeaux les 3 et 4 octobre

Opportunités inédites

Dans sa fonction de Think Tank, le centre européen d’inspiration et d’innovation spatiales Way4Space organise annuellement un événement inspirant autour d’un thème d’intérêt pour son activité de recherche.

Pour sa quatrième édition, Nextspace réunira plusieurs experts et spécialistes européens et internationaux les 3 et 4 octobre à Bordeaux pour répondre à l’enjeu suivant : « To the Moon and back – Mobilités spatiales, facteur de souveraineté européenne ».

Deux jours de réflexions et d’échanges pour explorer les dimensions technologiques, économiques, juridiques mais aussi stratégiques de la mobilité lunaire, qu’elle s’applique à la liaison Terre-Lune et retour, ou aux mouvements sur la surface lunaire. Une occasion unique de découvrir et imaginer la façon dont l’Europe peut profiter d’opportunités inédites pour partager son excellence technologique mais aussi affirmer sa puissance spatiale au-delà de l’orbite terrestre.

Quatre bonnes raisons de participer à Nextspace 2024

· Présentation des enjeux de l’installation sur la Lune, en termes de mobilité spatiale

· Comparaison des stratégies, modèles et moyens de rejoindre et de s’installer sur la Lune et projets en cours (États-Unis / Chine / Inde)

· Point sur l’autonomie européenne et les coopérations internationales en matière de mobilités cislunaire et lunaire d’un point de vue politico-juridique, économico-industriel et technico-opérationnel

· Réflexion autour de la stratégie industrielle nationale et régionale en matière de mobilités spatiales

Parmi les temps forts

· Des intervenants clés : Hélène Huby, Chief Executive Officier de The Exploration Company (présente le 3 octobre) et Daniel Neuenscwander, Directeur des transports spatiaux de l'ESA.

· Deux tables rondes pour comprendre les « Enjeux de l’installation sur la Lune, en termes de mobilités spatiales » mais aussi les « Stratégies, les moyens et les modèles des puissances spatiales internationales ».

· Les membres du collectif Red Team présenteront leur dernier scénario prospectif « La ruée vers l'espace ».

· Convention de partenariat entre le CNES et la Région : Philippe Baptiste, directeur général du CNES, Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine et Martin Sion, président exécutif d'ArianeGroup débattront sur les stratégies industrielles des mobilités spatiales en France et en Région.

Cette table ronde sera suivie de la signature d'une convention de partenariat entre le CNES et la Région.

Nouveauté 2024 : visites des acteurs de la filière spatiale

Pour la première fois les pépites technologiques de la filière spatiale en région ouvrent leurs portes : immersion chez ArianeGroup, The Exploration Company, CMP Composites, Ateliers Bigata, HyPrSpace…

Places limitées.

