Colloque "Eiffel 2023" les 7 et 8 décembre

Colloque "Eiffel 2023"

A l’occasion du centenaire du décès de Gustave Eiffel, les 7 et 8 décembre se tiendra un colloque organisé par l’Ecole d’architecture Paris-Malaquais, l’Alumni-ONERA et la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, avec la participation de l’Université Gustave Eiffel, la Société des ingénieurs et scientifiques de France, Aéro-Eiffel 100 et en partenariat avec le Musée d’Orsay et les Beaux-Arts de Paris. Le colloque se déroulera dans l’amphithéâtre d’honneur des Beaux-Arts de Paris, au 14 rue Bonaparte, Paris Vie arrondissement et verra le 8 décembre une visite guidée au Musée d’Orsay.

Eiffel, pionner de l'aérodynamique

Gustave Eiffel, c’est une vie qui ne se limite pas à la tour qui porte son nom ou encore au fabuleux viaduc de Gabarit, pour ne citer que ces ouvrages. Si Eiffel est avant tout un pionnier de la construction métallique avec utilisation de l’acier. De nombreux hangars, gares et galeries sont ainsi dus aux ateliers Eiffel, auxquels il faut ajouter une longue liste de phares, ponts, viaducs, avant d’être éclaboussé à tort par le scandale de Panama. Ce dernier va le pousser à se retirer des affaires, pour se consacrer entièrement à ses recherches sur la météorologie et l’aérodynamisme.

Deux souffleries

Eiffel, qui a compris que l’avenir est à l’aviation et plus spécifiquement à l’avion, s’est déjà intéressé lors de la construction de la tour qui porte son nom à l’influence du vent, à la tenue de sa tour aux éléments. C’est ce qui va le conduire ensuite à procéder à la construction d’une première soufflerie au Champ-de-Mars en 1909 puis à une seconde à Auteuil, dans le seizième arrondissement en 1912 suite entre-autres à la crue de 1910. Il va comprendre qu’un corps génère moins de traînée lorsqu'il possède un avant arrondi et un arrière en pointe raccordée par un arrondi à la partie avant -le corps de moindre traînée-. Mais Eiffel va également avoir une influence importante sur l’évolution de l’aéronautique au travers des études qu’il réalise non seulement sur les hélices mais également les profils de voilure, car il existe toute une série de profils bien avant les NACA qui portent son nom.

Des idées d'avant-garde

Mais ce n’est pas tout, puisqu’Eiffel jette également les principes de construction de l’avion à venir, ou plutôt de l’avion tel qu’il devient après le premier conflit mondial. D’abord en ayant recours à la construction entièrement métallique avant Dewoitine et son D9 -et il choisit pour ce faire le duralumin, proche des alliages aéronautiques qui seront employés ensuite- ainsi qu’une voilure monoplan à l’époque ou le biplan est le plus largement répandu. Cet appareil, le Bréguet LE (LE pour « Laboratoire Eiffel ») ne verra pas de production en série. Son pilote d’essais, le lieutenant Jean Sauclière un vétéran de l’escadrille N79, se tue à ses commandes à l’atterrissage le 27 mars 1918.

Deux journées pour découvrir Eiffel

Si le Bréguet LE fut un échec, la contribution d’Eiffel aux progrès de l’aviation et notamment à ses débuts fut indubitable et d’importance. Ce colloque abordera les différentes facettes d’Eiffel, ingénieur, entrepreneur, mécène, constructeur, météorologue, aérodynamicien, avec le concours de différents intervenants, qu’ils soient de l’ONERA, du CNRS, de Météo-France ou encore de grandes écoles. L'inscription est gratuite et peut être réalisée sur le site eventbrite ou figure le programme détaillé avec les intervenants et sessions.