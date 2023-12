COLLINS VA ÉQUIPER LES AVIONS D’EASYJET DE GLOBALCONNECT

Simplifier l'architecture avionique

Collins Aerospace s'associe à easyJet pour activer les services d'avions connectés GlobalConnect sur plus de 330 Airbus de sa flotte. EasyJet deviendra ainsi le plus grand opérateur d'A320 au monde à déployer GlobalConnect. Cette nouvelle capacité améliore la supervision de la sécurité, la formation des pilotes et l'efficacité