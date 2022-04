Collins Aerospace va développer des actionneurs de nouvelle génération en France

Un programme de recherches pour des actionneurs intelligents...

Collins Aerospace a été sélectionné par la Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC pour un programme de recherche et développement de quatre ans afin de développer des actionneurs intelligents pour les avions commerciaux et les hélicoptères. Ce prix s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental France Relance pour la recherche aéronautique visant à développer de nouvelles technologies pour une aviation plus durable d’ici 2030. Le montant de l’investissement total pour Collins Aerospace représente 18 millions de dollars sur quatre ans, financés à 50 % par la DGAC.

Développer les solutions en France

Le financement de la DGAC sera utilisé pour développer les solutions suivantes sur les sites de l’entreprise à Saint-Ouen-l'Aumône en Ile-de-France et Saint-Marcel en Normandie. Figurent une boîte de transmission plus légère et compacte que les plus innovantes existantes aujourd’hui, une structure d’actionneur entièrement intégrée avec une meilleure gestion thermique et une conception plus flexible et plus compacte. S'ajoutent des capacités de maintenance prédictives basés sur des algorithmes d’intelligence artificielle qui aideront les compagnies aériennes à économiser du temps et à réduire leurs coûts en anticipant à l’avance les pannes éventuelles.

Pour des voilures très fines

“Ces Nouvelles technologies viseront à réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant la consommation de carburant et à accroître la fiabilité en éliminant de multiples pièces hydrauliques et mécaniques. Ils se concentreront également sur de nouvelles conceptions d’ailes ultra fines plus aérodynamiques pour améliorer les performances des avions,” explique Jean-Marie Carvalho, vice-président, Actuation Systems chez Collins Aerospace. Ces innovations devraient être développées d’ici 2025.