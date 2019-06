Collins Aerospace réduit le coût des hélices sur ATR

Collins Aerospace Systems propose de réduire jusqu’à 20 % les coûts de propriété de l’hélice à six lames 568F qui équipent les ATR 42/72 en service dans le monde. Pas moins de 900 turbopropulseurs ATR peuvent bénéficier de cette proposition qui s'accompagne d’amélioration technologiques et d'un soutien renforcé en exploitation. Pour augmenter la durée de vie des hélices, Collins Aerospace Systems va progressivement introduire des améliorations technologiques et de nouveaux matériaux avancés dans les domaines du dégivrage, de couches protectrices et traitements de surface avec des solutions sans chrome ainsi que des modifications dans les systèmes de changements de pas. Parallèlement, les opérateurs d'ATR pourront aussi bénéficier d'un soutien MRO plus prédictif. Collins Aerospace Systems est actuellement en train de construire un nouveau centre d'excellence à Figeac pour apporter des améliorations aux hélices existantes mais aussi pour travailler sur les futurs turbopropulseurs.