Collins Aerospace à Figeac reçoit une commande d’hélices NP2000 pour C-130

30 Lockheed Martin C-130H

Ce n'est pas seulement en France que Collins Aerospace modernise des Lockheed Martin C-130 Hercules mais également aux Etats-Unis. Car Collins Aerospace Systems a annoncé avoir été sélectionné pour livrer des systèmes d’hélices NP2000 pour 30 Lockheed Martin C-130H supplémentaires de l’U.S. Air National Guard (ANG) et de l’Air Force Reserve (AFR). Les hélices seront produites à Figeac, en France.

Moins de bruit et de maintenance

Avec ses huit pales composites et son système de commande électronique de l’hélice (EPCS), l’hélice NP2000 offre un certain nombre d’avantages par rapport aux anciens systèmes, notamment une augmentation de la poussée de 20% au décollage, une réduction du bruit de 20 dB et une réduction de 50% des heures de maintenance. A côté des variantes C-130, l’hélice NP2000 est en service depuis 2004 auprès de clients américains et internationaux sur les E-2 et C-2 de Northrop Grumman et pourra être utilisée sur les P-3 de Lockheed Martin.

160 C-130H Hercules

Avec cette nouvelle commande, portant à 55 le nombre de C-130H à moderniser aujourd’hui, Collins Aerospace continue sa progression pour atteindre l’objectif de l’USAF de rénover 160 C-130H avec l’hélice NP2000. En parallèle, Collins Aerospace a également obtenu de l’USAF la certification de navigabilité du système pour le C-130H et a réalisé la première installation complète hélice et système EPCS en avril dernier.